Видео: BMW на большой скорости развернуло на КАД на 180 градусов

Автомобиль врезался в ограждение.

В понедельник, 13 апреля, в соцсети появились кадры дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на КАД. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Авария произошла накануне вечером в районе съезда на Московское шоссе. Судя по кадрам, BMW на большой скорости из-за плохой погоды занесло вправо и развернуло на 180 градусов. Автомобиль после этого врезался в разделительное ограждение.

О пострадавших в результате аварии не сообщается.

На пересечении улиц Дыбенко и Ленинградской произошло ДТП с участием такси.

Видео: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Башир Керимов)