В Выборгском районе до 2025 года построят 7 межпоселковых газопроводов

Газификация проходит в рамках соглашения правительства Ленобласти и ПАО "Газпром".

В Выборге продолжается газификация. Строительство газопроводов реализуется в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021 – 2025 годы. Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, все работы будут выполнены за счет ПАО "Газпром".

В числе объектов газификации:

-межпоселковый газопровод Выборг – мкр. Петровский, Выборг – пос. Гвардейский, г. Выборг – пос. Новинка – пос. Большое Поле – пос. Чулково – пос. Балтиец – пос. Кондратьево, с отводами на мкр. Калининский г. Выборг, пос. Кравцово, мкр. Харитоновский г. Выборг, пос. Селезнево, пос. Отрадное, пос. Подберезье, пос.Подборовье Выборгского района.

-межпоселковый газопровод ГРС "Выборг" - п.ст. Возрождение – пос. Возрождение – с отводом на пос. Красный Холм Выборгского района;

-межпоселковый газопровод поселок Барышево – пос. Житково – п. ст. Вещево Выборгского района;

-межпоселковый газопровод г. Каменногорск – пос. Бородинское – пос. Михалево – пос. Зайцево с отводом на пос. Боровинка и пос. Красный Сокол Выборгского района;

-межпоселковый газопровод пос. Советский – пос. Токарево – пос. Черничное – пос. Дятлово с отводом на пос. Ландышевка и пос. Медянка Выборгского района;

-межпоселковый газопровод ГРС "Ударник" – пос. Лебяжье – пос. Яковлеко – пос. Горьковское – дер. Семашко Выборгского района;

-межпоселковый газопровод пос. Первомайское – пос. Подгорное Выборгского района.

Отметим, что объекты планируется газифицировать к 2025 году.

Ранее мы сообщили о том, что строительные работы возле родника в Выборгском районе идут полным ходом.

Фото: Pixabay