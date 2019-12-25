Строительные работы возле родника в Выборгском районе идут полным ходом

Уже заложен фундамент павильона, начинается возведение колонн.

Работы возле родника по Светогорскому шоссе продолжаются. На сегодняшний день уже заложен фундамент павильона, строители начали возведение колонн.

Как отметил Олег Лиховидов, помощник главы администрации МО "Выборгский район", все работы идут по плану и к середине октября возведение павильона будет закончено. Cуществующая труба из нержавеющей стали останется без изменений. Благоустройство проходит вокруг нее, чтобы не нарушить ток воды.

Отметим, что проект павильона разработан выпускницей архитектурного факультета академии художеств Вероникой Шаблинской с учетом пожеланий граждан.

Ранее мы написали о том, что Крепостная улица в Выборге станет пешеходной.

Фото: Piter.TV