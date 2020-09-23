Крепостная улица в Выборге станет пешеходной

Работы по организации пешеходного движения будут закончены 24 сентября.

На сегодняшний день на улице Крепостной в Выборге ведутся работы по организации пешеходной зоны от улицы Северный вал до улицы Новая застава. Администрация поддержала идею жителей закрыть данный участок дороги для движения автомобилей.

Сотрудниками администрации были проведены опросы в социальных сетях по вопросу открытия улицы. Большинство жителей положительно высказались за реализацию данной идеи, так как на этой улице расположено много архитектурных объектов, кафе, ресторанов. Алексей Забойкин, начальник отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации МО "Выборгский район".

После проведения голосования администрацией Выборгского района было подготовлено Распоряжение о внесении изменений в организацию дорожного движения на уличной сети города Выборга.

Работы будут полностью завешены 24 сентября. 25 сентября будут расчехлены дорожные знаки и организовано движение пешеходов.