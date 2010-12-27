Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Выборгском районе дети нашли в заброшенном доме человеческий скелет
Сегодня, 17:08
0
Alena_Zinovieva
177

В Выборгском районе дети нашли в заброшенном доме человеческий скелет

0
 
 

Скелет человека без ребер и верхних конечностей был отправлен для экспертизы в морг.

В Выборгском районе Петербурга дети играли в заброшенном доме и наткнулись на человеческий скелет. Сотрудники полиции отправили останки без ребер и верхних конечностей в морг для экспертизы. Об этом сообщает "Политэксперт".

Сообщается, что скелет нашли в доме, расположенном по адресу Ярославский проспект, в доме 31. Дети обнаружили череп и часть скелета взрослого человека. По предварительным данным незнакомец умер своей смертью. Обстоятельства его гибели сейчас выясняются.

Ранее мы писали, что в Петербурге из окна многоэтажного дома выпал 2-летний ребенок. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

Фото: pixabay.com

Все новости района
Теги: выборгский район петербурга , дети нашли скелет , новости спб , происшествия , что случилось сегодня в спб
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5