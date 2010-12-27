Родители недосмотрели: в Петербурге из окна выпал 2-летний ребенок

От полученных травм малыш скончался на месте происшествия.

Накануне вечером в Колпино на Тверской улице из окна многоэтажного дома выпал 2-летний ребенок. Сообщается, что мальчик упал с высоты 7 этажей. От полученных травм малыш скончался на месте происшествия. Об этом пишет "Политэксперт".

Отмечается, что за ребенком должен был приглядывать 32-летний отец. Однако родитель отвлекся на бытовые дела и не увидел, как мальчик подошел к окну и выпал из него. Ребенок скончался на месте, не дождавшись бригады скорой помощи.

Во время проверки стало известно, что семья погибшего мальчика не состояла на учете в органах опеки или полиции. Мать ребенка работает акушером в больнице Тосно.

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Фото: pixabay.com