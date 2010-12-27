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Родители недосмотрели: в Петербурге из окна выпал 2-летний ребенок
Сегодня, 16:54
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Alena_Zinovieva
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Родители недосмотрели: в Петербурге из окна выпал 2-летний ребенок

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От полученных травм малыш скончался на месте происшествия.

Накануне вечером в Колпино на Тверской улице из окна многоэтажного дома выпал 2-летний ребенок. Сообщается, что мальчик упал с высоты 7 этажей. От полученных травм малыш скончался на месте происшествия.  Об этом пишет "Политэксперт".

Отмечается, что за ребенком должен был приглядывать 32-летний отец. Однако родитель отвлекся на бытовые дела и не увидел, как мальчик подошел к окну и выпал из него. Ребенок скончался на месте, не дождавшись бригады скорой помощи.

Во время проверки стало известно, что семья погибшего мальчика не состояла на учете в органах опеки или полиции. Мать ребенка работает акушером в больнице Тосно.

Ранее мы писали, что прыгнувшую в Неву девушку спасли прохожие.

Фото: pixabay.com

Теги: новости спб , погиб 2-летний ребенок , ребёнок выпал из окна
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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