В Выборгском районе действуют ограничения выхода и выезда на лед

В Выборгском районе выход на лед запрещен. Во всех муниципальных образованиях вышли соответствующие постановления. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.
На совещании с главами администраций городских и сельских поселений района руководитель местного отделения ФКУ "Центра ГИМС МЧС России по Ленобласти" Сергей Нечаин сообщил, что в этом году погибших в зимний период на водоемах района нет (в прошлом году – 4 человека). При этом уже есть единичные несчастные случаи. Уже проваливались под лёд люди в Высоцке, Красносельском и снегоход в Отрадном.
Сергей Нечаин обратился к главам администраций с просьбой организовать вместе с инспекторами ГИМС профилактические рейды, проверить или установить информационные аншлаги и т.д.
Есть места, на которых выход на лед опасен весь зимний период – Финский и Выборгский заливы.
Сергей Нечаин
Также Сергей Нечаин попросил глав администраций поселений, где планируются крещенские купания, заранее уведомить МЧС о местах их проведения для предварительного обследования.
Ранее в Выборгском районе представили итоги работы по борьбе с борщевиком.
Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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