В Выборгском районе чествовали работников агропромышленного комплекса

Поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности руководитель районной администрации Валерий Савинов.

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, состоялось в минувшую пятницу. Ветеранов отрасли, фермеров, руководителей и трудовые коллективы сельхозпредприятий поздравили представители региональной и муниципальной власти. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко отметил, что АПК Выборгского района считается одним из лучших в регионе.

Поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности руководитель районной администрации Валерий Савинов. Он выразил труженикам земли глубокую признательность за личный вклад в общее дело АПК Выборгского района. Также он вручил благодарственные письма администрации муниципального образования "Выборгский район" за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в систему агропромышленного комплекса.

На прошлой неделе в Выборге высадили молодые сосны и лиственницы.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО