В Выборге высадили молодые сосны и лиственницы

Участие в акции принял глава администрации Выборгского района Валерий Савинов.

В преддверии празднования 300-летия основания прокуратуры России в Выборге состоялась акция по посадке молодых деревьев. Руководство и сотрудники надзорного ведомства совместно с представителями органов местного самоуправления, а также работниками комбината благоустройства высадили саженцы 10 лиственниц и 6 сосен. Участие в акции принял глава администрации Выборгского района Валерий Савинов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Этой акцией мы чтим память всех работников прокуратуры, стоявших на страже закона со дня ее основания и по сей день. Леонид Селивёрстов, руководитель Выборгской городской прокуратуры

Глава районной администрации Валерий Савинов поблагодарил коллектив Выборгской городской прокуратуры за инициативу и выразил уверенность, что молодые деревья, окрепнув, украсят придорожную территорию и будут долгие годы радовать жителей.

Ранее в Выборге поздравили стражей порядка с Днём полиции.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО