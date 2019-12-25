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В Выборге высадили молодые сосны и лиственницы
Сегодня, 15:52
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В Выборге высадили молодые сосны и лиственницы

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Участие в акции принял глава администрации Выборгского района Валерий Савинов.

В преддверии празднования 300-летия основания прокуратуры России в Выборге состоялась акция по посадке молодых деревьев. Руководство и сотрудники надзорного ведомства совместно с представителями органов местного самоуправления, а также работниками комбината благоустройства высадили саженцы 10 лиственниц и 6 сосен. Участие в акции принял глава администрации Выборгского района Валерий Савинов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Этой акцией мы чтим память всех работников прокуратуры, стоявших на страже закона со дня ее основания и по сей день.

Леонид Селивёрстов, руководитель Выборгской городской прокуратуры 

Глава районной администрации Валерий Савинов поблагодарил коллектив Выборгской городской прокуратуры за инициативу и выразил уверенность, что молодые деревья, окрепнув, украсят придорожную территорию и будут долгие годы радовать жителей.

Ранее в Выборге поздравили стражей порядка с Днём полиции.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: валерий савинов, лиственницы, прокуратура, сосны
Категории: Выборг, Лента новостей,

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