В Выборге поздравили стражей порядка с Днём полиции

Поздравляя присутствующих с профессиональным праздником, глава администрации Выборгского района Валерий Савинов выразил уверенность, что в рядах выборгских полицейских несут службу лучшие защитники правопорядка.

Ежегодно 10 ноября в России чествуют действующих сотрудников правоохранительных органов и ветеранов службы. В Выборге поздравили защитников правопорядка начальник Управления МВД по Выборгскому району Ленобласти полковник полиции Роман Ильин и глава районной администрации Валерий Савинов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Поздравляя присутствующих с профессиональным праздником, глава администрации Выборгского района Валерий Савинов выразил уверенность, что в рядах выборгских полицейских несут службу лучшие защитники правопорядка. Он поблагодарил руководство и личный состав ведомства за тесное и плодотворное сотрудничество во благо жителей города и района.

За высокий профессионализм и достигнутые положительные результаты лучшим представителям полиции были вручены ведомственные награды, а также благодарственные письма и почетные грамоты от администрации Выборгского района.

Главы Выборгского района ранее поздравили правоохранителей с профессиональным праздником.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО