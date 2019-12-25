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Главы Выборгского района поздравили правоохранителей с профессиональным праздником
Сегодня, 16:25
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Главы Выборгского района поздравили правоохранителей с профессиональным праздником

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Ежегодно 10 ноября в России отмечается профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.

Глава муниципального образования "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава администрации МО "Выборгский район" Валерий Савинов поздравили правоохранителей с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Делом своей жизни Вы выбрали благородную, значимую, очень сложную, а зачастую и опасную работу - защищать безопасность и права человека. Ваша нелегкая служба требует полной самоотдачи, выдержки, отваги и мужества. И именно эти качества всегда отличали полицейских Выборгского района.

Дмитрий Никулин и Валерий Савинов

Главы Выборгского района пожелали сотрудникам ОВД России крепкого здоровья, новых достижений и успехов на профессиональном поприще, благополучия.

Фото: пресс-служба администрации

Теги: день полиции, поздравления
Категории: Выборг, Лента новостей,

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