Главы Выборгского района поздравили правоохранителей с профессиональным праздником

Глава муниципального образования "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава администрации МО "Выборгский район" Валерий Савинов поздравили правоохранителей с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
Делом своей жизни Вы выбрали благородную, значимую, очень сложную, а зачастую и опасную работу - защищать безопасность и права человека. Ваша нелегкая служба требует полной самоотдачи, выдержки, отваги и мужества. И именно эти качества всегда отличали полицейских Выборгского района.
Дмитрий Никулин и Валерий Савинов
Главы Выборгского района пожелали сотрудникам ОВД России крепкого здоровья, новых достижений и успехов на профессиональном поприще, благополучия.
Фото: пресс-служба администрации
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