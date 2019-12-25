Главы Выборгского района поздравили правоохранителей с профессиональным праздником

Глава муниципального образования "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава администрации МО "Выборгский район" Валерий Савинов поздравили правоохранителей с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Делом своей жизни Вы выбрали благородную, значимую, очень сложную, а зачастую и опасную работу - защищать безопасность и права человека. Ваша нелегкая служба требует полной самоотдачи, выдержки, отваги и мужества. И именно эти качества всегда отличали полицейских Выборгского района.

Дмитрий Никулин и Валерий Савинов