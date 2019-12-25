"Людям нужно помогать": Piter.tv поговорил с теми, кто спасает жизни на дорогах

‎Бывает, что между службой и настоящим подвигом всего один шаг.

В России 10 ноября отмечают День полиции – праздник тех, чья работа редко бывает лёгкой и предсказуемой. В нее входит не только патрулирование улиц и ночные дежурства, но и риск, огромная ответственность и необходимость принимать решения за доли секунды.

‎Бывает, что между службой и настоящим подвигом всего один шаг. Это подтверждает ситуация, произошедшая в Петербурге совсем недавно. Во время дежурства на севере города сотрудники ОБ ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти лейтенант полиции Денис Николаев и его напарник лейтенант полиции Дмитрий Рослов столкнулись с критической ситуацией: к инспекторам подъехал таксист с пассажиркой, у которой начались роды. Офицеры не растерялись и доставили девушку в роддом быстрее любой "скорой".

‎В преддверии профессионального праздника Piter.tv поговорил с героями о том, как проходила операция, что значит для них работа и почему отзывчивость – это одно из самых важных качеств при общении с водителями.

‎– Вы помогли довезти роженицу до роддома, когда каждая минута была на счету. Расскажите подробности этой истории: как Вы организовывали операцию в условиях ограниченного времени?

‎Дмитрий Рослов: Это было 20 октября. Мы внесли службу в Калининском районе: к нам подъехал автомобиль такси, откуда вышел водитель с просьбой оказать содействие в сопровождении роженицы. Гражданам нужно помогать, поэтому мы незамедлительно согласились.

‎В ходе движения стало понятно, что водитель за нами не успевает, а это опасно как для пассажирки, так и для него, потому что мы можем проехать на "красный", а он может штрафы с камер набрать. Тогда мой коллега (Денис Николев – прим.ред.) предложил переместить роженицу к нам в патрульный автомобиль.

‎За считанные минуты мы доставили девушку в роддом, и там буквально через полчаса она родила. Как выяснилось позже, таксист, которого мы изначально сопровождали, оказался другом будущих родителей. Он подъехал к роддому позже вместе с супругом девушки.

– Как отреагировали молодые родители, когда Вы пришли навестить их? Что Вы чувствовали в момент встречи?

‎Денис Николаев: Отреагировали, конечно, положительно. Поблагодарили, показали малыша. Когда видишь, что благодаря твоей работе на свет появился здоровый ребенок – это, конечно, особое чувство. Всегда приятно сделать добро людям.

‎– Какие качества Вы считаете ключевыми для сотрудников, работающих на дороге?

‎Дмитрий Рослов: Самое важное – быть честным и отзывчивым. В первую очередь наша работа заключается в помощи гражданам – мы никого не наказываем для "галочки", а наоборот, помогаем решить проблемы.

‎Как только случилась ситуация с роженицей, мы не раздумывая бросили все свои рабочие дела, потому что сразу поняли, что эта задача была приоритетнее на тот момент. Главное было быстро среагировать.

‎– На Ваш взгляд, меняется ли сейчас отношение граждан к сотрудникам ДПС?

‎Дмитрий Рослов: Да, в последнее время граждане стали реагировать на нашу работу более адекватно, относятся с пониманием. Как показывает практика, во многих случаях правонарушений достаточно просто провести профилактическую беседу с человеком, и он все уже сразу же понимает, говорит "я все осознал" – и мы расходимся.

‎– В преддверии Дня полиции хочется спросить: как вы относитесь к этому празднику?

‎Денис Николаев: С уважением, положительно. Мы встретим его на работе, но все-таки это наш праздник. Для нас это повод ещё раз осознать, зачем мы пришли в профессию – чтобы помогать, защищать граждан на дороге.

‎– Что бы вы хотели пожелать коллегам в этот день?

‎Денис Николаев: Никогда не проходить мимо, когда гражданин обращается с какой-то просьбой. Всегда положительно реагировать на обращения, держать себя в рамках, вести себя достойно.

‎– С какими словами вы бы обратились к водителям в свой профессиональный праздник?

‎Дмитрий Рослов: Не нужно бояться обращаться к нам за помощью: мы никогда не откажем в этом. Любая ситуация на дороге решаема, если действовать спокойно и вовремя. Также призываем соблюдать ПДД и не доводить ситуации до критического положения. Как раз в случае с роженицей, по моему мнению, если бы вызвали скорую заранее, не пришлось бы рисковать. Но раз уж так сложилось, мы сделали всё, что могли. Главное, что всё обошлось.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти