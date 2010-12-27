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В Выборгском районе прошел рейд против уличной торговли
Сегодня, 16:19
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Cherepanov

В Выборгском районе прошел рейд против уличной торговли

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От лотков и палаток освободили 22 земельных участка.

В среду, 17 июля сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) провели рейды в Выборгском районе рядом со станциями метрополитена Парнас, Удельная, Озерки и Проспект Просвещения. Об этом сообщил пресс-центр администрации Петербурга.

В результате рейда составили 20 протоколов об административных нарушениях и освободили 22 земельных участка.

ККИ отреагировал на жалобы местных жителей – в летнее время в городе разрослась уличная торговля вблизи автодорог и на пешеходных зонах.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на Петербург с востока обрушилась стена ливня.

Фото: ресс-центр администрации Петербурга

Теги: выборгский район, кки, уличная торговля
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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