Сильный дождь будет лить в городе как минимум два часа.

На Петербург с востока обрушилась стена ливня. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Погода".

Судя по онлайн-карте, тучи протянулись от Киришей до Соснового Бора, накрыв заодно Северную столицу. По прогнозам сервиса, сильный дождь будет лить в городе на Неве как минимум два часа. Это значит, что дороги в некоторых районах, особенно в Приморском, может затопить.

Ранее мы писали, что дождь в Петербурге будет идти три дня: четверг, пятницу и субботу.

Фото: скриншот / "Яндекс. Погода"