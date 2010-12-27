  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Петербург с востока обрушилась стена ливня
Сегодня, 16:09
829
Alena_Zinovieva

На Петербург с востока обрушилась стена ливня

0 0

Сильный дождь будет лить в городе как минимум два часа.

На Петербург с востока обрушилась стена ливня. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Погода".

Судя по онлайн-карте, тучи протянулись от Киришей до Соснового Бора, накрыв заодно Северную столицу. По прогнозам сервиса, сильный дождь будет лить в городе на Неве как минимум два часа. Это значит, что дороги в некоторых районах, особенно в Приморском, может затопить.

Ранее мы писали, что дождь в Петербурге будет идти три дня: четверг, пятницу и субботу.

Фото: скриншот / "Яндекс. Погода"

Теги: погода спб, прогноз погоды, яндекс погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии