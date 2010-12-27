В четверг, 18 июля, воздух в городе на Неве прогреется до плюс 17 градусов.

На Петербург надвигаются ливни и грозы. Синоптики предупреждают, что дождливая погода будет царить в городе на Неве в четверг, пятницу и субботу.

Согласно сервису "Яндекс. Погода", 18 июля в Петербурге будет прохладно. Воздух в городе прогреется до плюс 17 градусов. В пятницу и субботу будет немного теплее — плюс 19 и 20 градусов соответственно.

Ранее "Водоканал" предупредил горожан о возможном возникновении потопа. Жителям Петербурга порекомендовали не садиться за руль в такую погоду. Если машина попала в лужу глубиной 15-20 см, стоит заглушить мотор и подождать, пока вода отступит.

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