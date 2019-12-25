В Выборгском районе Петербурга задержали предполагаемого похитителя ноутбука и трех колонок

В пятницу, 25 декабря, в 15:10 сотрудники полиции приняли завявление заявление от неработающего петербуржца 1973 года рождения, который сообщил, что в этот же день, в период с 21:30 до 6:00 неизвестный злоумышленник на 9 этаже одного из домов по проспекту Луначарского выкрал ноутбук "Самсунг", три музыкальные колонки и мобильный телефон "Сони Иксперия". Общий ущерб составляет 10000 рублей.
Подозреваемый задержан 25 декабря на проспекте Художниковю Им оказался неработающий мужчина 1992 года рождения.: похищенное имущестов было изъято.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.
Ранее мы рассказали о том, что блондин украл из магазина в Петербурге бутылку коньяка за 141 тысячу рублей.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все