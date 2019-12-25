Блондин украл из магазина в Петербурге бутылку коньяка за 141 тысячу рублей

Алкоголь подешевле украли и из другого магазина в Северной столице.

Из магазина в Петербурге пропала бутылка коньяка Remy Martin, Louis XIII за 141 тысячу рублей. Как сообщил 26 декабря источник в правоохранительных органах, в краже дорогой бутылки подозревается сорокалетний светловолосый мужчина, который находился в синей куртке и синем шарфе. О пропаже 0,7 литра алкоголя рассказали накануне в магазине на Петроградской набережной, 8.

Алкоголь подешевле украли и из другого магазина в Северной столице. В супермаркете "Перекресток" на Чкаловском проспекте не досчитались литровой бутылки виски Chivas Regal стоимостью в 2746 рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге задержали банду телефонных аферистов, похитивших более 600 тысяч рублей. Все семеро подозреваемых прикидывались сотрудниками банков.

Фото: Piter.tv