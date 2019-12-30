В Выборгском районе Петербурга разработают проект ликвидации сразу 7 незаконных свалок

На это выделено 5,34 млн рублей

В Выборгском районе Петербурга разработают проект ликвидации сразу семи несанкционированных свалок. Администрация района разместила закупку. В рамках открытого аукциона предполагается определить компанию, которая обследует их, определит объем скопившегося мусора, а также разработает и согласует документацию для работ по их уничтожению.

На это выделяется 5,34 миллиона рублей.

Речь идет о трех свалках в Парголово, одной - у Шуваловского парка. Еще три расположены, соответственно, на Ленинградской улице, 5-м Верхнем переулке и рядом с Вокзальным шоссе (в сторону Санаторного переулка).

Все проекты планируется разработать до 15 ноября. Заявки от компаний, желающих сделать это, принимаются до 11 сентября.

Сроки работ непосредственной ликвидации свалок пока не приводятся.

Как сообщало ранее Piter.tv, свалка в Пушкинском районе Петербурга нанесла экологический ушерб в 260 млн рублей.

Фото: Pixabay.com