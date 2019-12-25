В Петербурге разрабатывают проект новой улицы в Выборгском районе

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга поручил разработать проект планировки территории для новой улицы в Выборгском районе города.

Предполагаемая новая улица будет протяженностью около 300 метров и шириной 15 метров, и ее планируется сделать двухполосной, что обеспечит комфортное движение транспорта и пешеходов. Запланированный срок подготовки проекта составляет до 25 июля 2024 года. Об этом свидетельствуют данные в базе "Официальное электронное опубликование".

Заказчиком данного проекта выступает ООО "Легенда Черной речки", активно возводящее жилой комплекс на пересечении Старобельской и Лисичанской улиц. Это строительство уже привлекло внимание жителей и инвесторов, и новая улица станет важным элементом развития и улучшения инфраструктуры в данном районе Санкт-Петербурга.

Создание новой улицы, соединяющей Кантемировскую и Белоостровскую улицы, будет способствовать увеличению доступности и удобства для жителей и гостей района, а также содействовать развитию бизнеса и инвестиций в данной части города.

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