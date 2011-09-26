В Выборгском районе Петербурга официально дали старт отопительному сезону

Валерий Савинов подписал распоряжение о начале отопления в Выборгском районе.

Глава районной администрации Валерий Савинов подписал распоряжение о начале отопительного сезона в Выборгском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Документ предусматривает, что главы администраций городских и сельских поселений, а также руководители ресурсоснабжающих и жилищно-эксплуатационных организаций должны организовать опробование систем теплоснабжения всех зданий для последующего регулярного отопления.

В первую очередь подключение затронет социальные объекты — детские сады, школы и больницы. Достаточным условием для запуска котельных является среднесуточная температура воздуха +8°С в течение пяти суток.

Ранее сообщалось, что к 2027 году вдоль Павловского шоссе обновят тепломагистраль.

Фото: freepik