В Выборгском районе Петербурга на Болотной будет построено новое здание школы

Реализация проекта рассчитана на 2021-2023 годы, на него выделено 985 млн рублей.

В Выборгском районе Петербурга на Болотной улице будет построено новое здание школы. Закупку, по итогам конкурса которой намечено определить девелопера-исполнителя проекта, разместил комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга.

Строительство, - а его профинансирует бюджет города, - как намечено, будет продолжаться в 2021-2023 годах.

Согласно проекту, новое здание рассчитано на 550 детей и подростков. Участок строительства ограничен с севера – внутриквартальной жилой застройкой и 2-м Муринским проспектом, с юга – проспектом Пархоменко, с востока – Болотной улицей и с запада – внутриквартальной жилой застройкой и Институтским проспектом.

В пояснительной записке документации отмечается: сейчас здесь расположено здание гимназии № 74, подлежащее сносу.

В новом здании будет 2 спортзала и 2 бассейна, а также учебные мастерские, студия хореографии.

Рядом планируется разместить футбольное поле, комбинированную площадку для игры в мини-волейбол и баскетбол.

Как сообщало ранее Piter.tv, новый владелец построит элитное жилье на набережной Карповки вместо снесенной гостиницы.

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