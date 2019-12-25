Новый владелец построит элитное жилье на набережной Карповки вместо снесенной гостиницы

ГК "ПСК" приобрела проект строительства и землю у прошлого владельца.

На месте строящейся с 1988-го года гостиницы "Северная корона" в Петроградском районе может появиться элитный жилой комплекс. ГК "ПСК" приобрела у ООО "Венчурный капитал" проект строительства, узнал "Коммерсант".

На участке площадью 1,9 га га набережной реки Карповки, 39б планируется возвести ЖК на 259 квартир, детский сад, подземную автостоянку на 335 мест. Кроме того, в площадь застройки входит еще один жилой дом на две квартиры, площадь каждой из которых составляет 362 кв.метра.

За 30 лет гостиницу так и не достроили. На территории неоднократно происходили происшествия, поэтому гостиница получила дурную славу. В 2019 здание снесли. Тогда же стало известно, что на месте построят элитное жилье.

Фото: zen.yandex.ru/tripbytrip