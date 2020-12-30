В Выборгском районе Ленобласти в 2020 году произошло 306 ДТП

В авариях погибли 43 человека.

Состоялось очередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Выборгского района под председательством замглавы администрации Дмитрия Самойленко. В заседании приняли участие представители местного отдела ГИБДД, компании-автоперевозчика, ГП "Приозерское ДРСУ", профильных подразделений районной администрации. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

По данным старшего инспектора дорожного надзора ОГИБДД Сергея Королева, в 2020 году на территории Выборгского района произошло 306 ДТП. Это на 6 аварий меньше, чем было в 2019 году. При этом число погибших в авариях увеличилось на 14 человек – зафиксировано 43 летальных исхода. Количество раненых в результате ДТП сократилось на 37 человек, всего их было 381.

За прошедший период 2021 года наметилось снижение аварийности на выборгских дорогах, но в это же время за январь произошло 6 наездов на пешеходов. В пяти из шести случаев пешеходы были сбиты на проезжей части, а не на пешеходном переходе.

Для сокращения числа ДТП сотрудники ГИБДД усилят профилактические меры, а районная администрация проанализирует, как освещены пешеходные переходы.

Думаю, через какое-то время мы сможем оценить положительные результаты этой работы. Дмитрий Самойленко, замглавы администрации

Также Самойленко попросил обратить внимание на износ дорожной разметки. В свою очередь начальник отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи Алексей Забойкин рассказал, что разметку планируют начать обновлять после 15 апреля. Разметка будет выполнена износостойкими материалами – термопластиком и холодным пластиком. Также подрядчик будет заниматься заменой повреждённых пешеходных ограждений, ветхих и утраченных дорожных знаков, восстановлением искусственных неровностей.

Накануне глава Выборгского района наградил победителей товарищеского турнира по хоккею.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО