Глава Выборгского района наградил победителей товарищеского турнира по хоккею

Соревнования прошли на обновленной ледовой площадке в Калининском микрорайоне Выборга.

В воскресенье, 7 февраля, на обновленной ледовой площадке в Калининском микрорайоне города состоялся турнир по хоккею среди любительских команд на призы МО "Выборгский район". Награды победителям вручил глава Выборгского района Дмитрий Никулин. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Соревнования были организованы по упрощённой системе – на выбывание. В каждом матче, который длился два тайма по 20 минут, играли по 4 человека. Турнир выиграла команда Калининского микрорайона, второе место – у хоккеистов из Выборга, 3 место – у команды из поселка Лесогорского. Лучшим игроком и бомбардиром стали представители команды Калининского микрорайона Сергей Похилько и Игорь Кузнецов.

Товарищеские встречи по хоккею, уверен, станут доброй традицией, и еще много спортивных мероприятий мы проведем здесь. Дмитрий Никулин, глава Выборгского района

Обновленная ледовая площадка теперь соответствует всем действующим нормам. Пользоваться спортивным объектом могут все в рамках установленных временных промежутков.

На выходных Ильдар Гилязов посетил выставку "АРТ-СТАРТ" в "Эрмитаж-Выборг".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО