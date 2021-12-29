В Выборгском районе Ленобласти 20-летний молодой человек домогался до трехлетней девочки

Мать попросила знакомого посидеть с ребенком. После того, как мужчина ушел, малышка пожаловалась на боль в области паха.

В Выборгском районе Ленобласти маленькая девочка пожаловалась маме на боль при посещении туалета после того, как с ней в качестве няни посидел приятель родителей. По информации Piter.tv, малышка рассказала матери, что 20-летний мужчина трогал ее в интимных местах.

Законная представительница ребенка обратилась в полицию. Она написала заявление на 20-летнего знакомого. Подробности случившегося уточняются.

Известно, что подозреваемого уже задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на жительницу Петербурга ночью напал водитель такси.

Фото: Piter.tv