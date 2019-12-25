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В Выборгском районе Ленобласти 14 июня будут проводиться плановые взрывные работы
Сегодня, 14:28
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В Выборгском районе Ленобласти 14 июня будут проводиться плановые взрывные работы

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Во время работы будет создаваться грохот.

В Ленобласти пройдут очередные взрывные работы. Специалисты будут работать на карьерах в Выборгском районе 14 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Обращаем внимание жителей и гостей Ленинградской области, что в Выборгском районе 14 июня будут проводиться плановые взрывные работы. Просьба сохранять спокойствие!

Пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти

Во время работы будет создаваться грохот. Жителей попросили не переживать из-за этого.

Ранее мы писали, что жителей Ленобласти приглашают к участию в грантовом конкурсе Росмолодежи.

Фото: Pxhere

Теги: ленобласть, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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