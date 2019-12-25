В Выборгском районе Ленобласти 14 июня будут проводиться плановые взрывные работы

В Ленобласти пройдут очередные взрывные работы. Специалисты будут работать на карьерах в Выборгском районе 14 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обращаем внимание жителей и гостей Ленинградской области, что в Выборгском районе 14 июня будут проводиться плановые взрывные работы. Просьба сохранять спокойствие!
Пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти
Во время работы будет создаваться грохот. Жителей попросили не переживать из-за этого.
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Фото: Pxhere
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