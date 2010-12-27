В Выборгском районе введен 4 класс пожарной опасности

Это значит, что запрещено посещать леса, разводить костры, готовить еду на открытом огне.

В Выборгском районе высокий уровень возникновения пожаров. Об этом сообщает Северо-Западный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

24-26 июля в Выборгском районе Ленинградской области специалисты прогнозируют 4 класс пожарной опасности. 26 июля также ожидаются дожди, днем местами грозы.

Также на территории Светогорского городского поселения введен 4 класс пожарной опасности. Это значит, что запрещено посещать леса, разводить костры, готовить еду на открытом огне.

Мы сегодня сообщали, что Выборгский Росреестр приедет в Приморск.

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