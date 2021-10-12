В Выборгском районе 35 человек прошли подготовку в "Школе приемных родителей"

В субботу, 9 октября, в Выборге свидетельства об окончании "Школы приемных родителей" получили десять слушателей.

В Выборгском районе увеличивается число желающих взять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году "Школу приемных родителей" вместо планируемых 25 граждан окончили 35 человек. Об этом рассказала начальник управления опеки и попечительства районной администрации Ольга Алексеева.

Обязательное обучение для будущих приемных родителей рассчитано на 82 академических часа. Специалисты, в том числе психологи и юристы разъясняли вопросы взаимоотношений между приемными родителями и детьми, мотивы поведения ребенка, подходы к решению возникающих проблем и многое другое.

В Выборгском районе на сегодняшний день 385 детей, оставшихся без попечения родителей, из них – 209 находятся под опекой, 123 – воспитываются в приемных семьях, 53 – находятся в Выборгском ресурсном центре.

В субботу, 9 октября, в Выборге свидетельства об окончании "Школы приемных родителей" получили десять слушателей.

В 2021 году в Выборгском районе детям-сиротам выделят 23 квартиры.

Видео: пресс-служба администрации МО "Выборгский район"

Превью: pexels