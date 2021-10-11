В 2021 году в Выборгском районе детям-сиротам выделят 23 квартиры

Это однокомнатные благоустроенные квартиры не менее 33 квадратных метров.

В Выборгском районе Ленобласти в 2021 году приобретено 18 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. До конца года будут закуплены еще пять жилых помещений. Это однокомнатные благоустроенные квартиры не менее 33 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район".

Об этой и других мерах социальной поддержки детей данной категории в зависимости от их семейного устройства рассказала начальник управления опеки и попечительства администрации МО "Выборгский район" Ольга Алексеева.

Какие есть меры социальной поддержки: единовременное пособие, ежемесячное содержание на ребенка, находящегося под опекой, компенсация ЖКХ, компенсация за проезд, вознаграждение приемным родителя. Что касается жилья, то детям-сиротам, которым исполняется 18 лет, мы им предоставляем жилье. В этом году по планам мы предоставим 23 квартиры. В основном, это вторичное жилье, но квартиры отремонтированные, их принимает комиссия. Ольга Алексеева, начальник управления опеки и попечительства администрации МО "Выборгский район"

Ранее семья из четырех человек получила жилье по договору соцнайма в поселке Ольшаники.

Видео: пресс-служба администрации МО "Выборгский район"