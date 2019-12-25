В Выборгском районе 13 человек сняты с медицинского наблюдения по коронавирусу

Среди изолированных выборжцев пока не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заражения.

В администрации Выборгского района проходит совещание по коронавирусной инфекции. На нем выступила главный врач Выборгской детской городской больницы (ВДГБ) Людмила Андреева. Представитель здравоохранения сообщила, что медицинское наблюдение прекращено в отношении 13 человек.

На данный момент под присмотром врачей остаются 20 пациентов. Тем не менее, в течение сегодняшнего дня могут изолировать еще десятерых жителей района — они недавно вернулись из Финляндии, Украины, Молдавии, Венгрии и Испании.

Официальных подтверждений заражения коронавирусной инфекцией в Выборгском районе нет. Участники совещания посоветовали людям, недавно вернувшимся из-за границы вызывать врача на дом или обращаться в больницу с целью нерапространения потенциальной угрозы.

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Фото: PiterTV