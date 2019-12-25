Ленинградская область переводит школьников на дистанционное обучение

Такое распоряжение поступило от Министерства просвещения РФ.

Министерство просвещения выступило с рекомендацией о переводе школ и детских садов на режим дистанционного обучения 13 марта. Инициативу уже поддержал 47-ой регион. Областной комитет направил главам районов и руководителям образовательных учреждений соответствующие инструкции, согласно которым режим свободного посещения рекомендуется ввести с 17 марта. С этого времени разрешается не ходить в школу или детский сад в случае одобрения родителей.

Дети, которых невозможно оставить под присмотром, могут посещать образовательное учреждение в обычном режиме. Остальные будут обучаться дистанционно с помощью электронных ресурсов. Список наиболее эффективных из них можно найти на портале "Современное образование Ленинградской области" в разделе "Дистанционное обучение" . Портал также предоставляет возможность подбора образовательных программ, записи в школу, детский сад и образовательные секции.

Кроме того, доступ к бесплатным интерактивным урокам для учащихся 1-11 классов уже открыт на сайте "Российская электронная школа". С 23 марта на портале "Учи.ру" начнут проводиться онлайн-уроки для младшеклассников.

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