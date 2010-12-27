В Выборгском замке состоится научно-практическая конференция "Выборгские губернские чтения – 2019"

Отдельное внимание участники мероприятия уделят изучению истории и культуры территории Выборгской губернии в границах XVIII-XX веков.

В Выборгском музее-заповеднике состоится научно-практическая конференция "Выборгские губернские чтения – 2019".

Мероприятие продлится с 29 по 30 ноября. Посетить конференцию может любой желающий. Вход для жителей и гостей города свободный. В этом году конференцию посвятят актуальным вопросам изучения истории и культуры не только Выборга, но и территории Выборгской губернии в границах XVIII-XX веков. Если местные жители не смогут найти время на посещение музея-заповедника, то у них будет возможность почитать сборник статей.

На мой взгляд, наиболее интересны пленарное заседание в пятницу, презентации альбома Маяки финского залива и проекта экспозиции в главном усадебном доме Парка Монрепо. В субботу в первую половину дня будет интересный геологический и археологическо-реставрационный блоки, - отметил один из сотрудников "Выборгского музея-заповедника".

Познакомится с программой конференции можно по ссылке.

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Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти