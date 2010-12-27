В Выборгской библиотеке Алвара Аалто 70 человек пополнили ряды волонтеров

Волонтеры из Выборга славятся высокой самоотдачей добровольческой деятельности, а также желанием и готовностью всегда оказывать безвозмездную помощь всем, кто в ней нуждается.

Прошлая рабочая неделя завершилась в Выборге чествованием лучших волонтеров Выборгского района. В библиотеке Алвара Аалто 70 человек вошли в ряды волонтеров. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

На торжественную церемонию приехали активисты добровольческих объединений, молодежные общественные организации, депутаты, представители районной администрации и многие другие. Каждый новобранец получил личную книжку волонтера – специальный документ, в котором указан "трудовой" стаж. Также на встрече подвели итоги за 2019 год.

В Год волонтера вы задали импульс развитию добровольческого движения в нашем районе. Мы рады, что этот импульс продолжает вдохновлять, потому что каждый год ряды волонтеров пополняются. Уверен, что все вместе мы сможем сделать больше добрых дел. - отметил начальник отдела молодежной политики администрации МО "Выборгский район" Дмитрий Бабенко

Также волонтеров поддержали теплыми словами представитель комитета образования районной администрации Ольга Генералова и депутат Законодательного собрания Ленобласти Олег Петров.

Лучшие представители волонтерского дела и их наставники получили благодарственные письма за добросовестную работу и большой вклад в развитие добровольческого движения в городе Выборге и Выборгском районе. Письма были подписаны от лица главы администрации МО и комитета спорта, культуры, молодежной политики и туризма районной администрации и муниципального автономного учреждения "Дом молодежи".

Первую строчку в списке "Лучших добровольческих объединений района" получил клуб волонтеров "Голос улиц" из МО "Светогорское городское поселение". Звание "Лучший волонтер – 2019 года" присудили воспитаннице клуба "Вольный" Дома молодежи Марине Конышковой и воспитаннику клуба "Апельсин" Дома молодежи Максиму Зиновьеву.

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Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти