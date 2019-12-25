Заключительная встреча состоялась в актовом зале Дворца культуры поселка Первомайское. На собрание пришли местные жители, представители предприятий, организаций, учреждений, ЗакСа Ленобласти, правительства региона, а также районной администрации.

В Выборге завершились собрания глав администраций поселений с населением. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Глава администрации Первомайского сельского поселения Сергей Тищенко подчеркнул, что социально-экономическое развитие поселения осуществляется с помощью бюджета. Он отметил, что годовой план по доходам в прошлом году был выполнен на 101,1%. На реализацию программы "Благоустройство" потрачено более 23 млн рублей.

Обновлено оборудование на детских площадках в поселках Ильичево и Ленинское. Начались работы по благоустройству территории пруда "Уткина заводь" в поселке Первомайском: очищена прибрежная территория, спилены деревья и кустарники, проведены обследования береговой линии и акватории пруда. В этом году работы по благоустройству продолжатся. - рассказал глава администрации Первомайского сельского поселения

В Первомайском начался первый этап газификации. Работниками проложено 4,5 тыс. метров газопровода. Как только рабочие завершат укладку газопровода, к газу подключат 148 домовладений и три квартиры. Также власти заключили контракт по газификации в деревне Решетниково. В 2019 году было построено 17 новых трансформаторных подстанций. Специалисты установили четыре площадки для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). В Ильичево запустили новую блок-модульную котельную. В Первомайском скоро появится новая поликлиника.

На 2020 год у властей много планов. Нужно отремонтировать дороги в Первомайском, Ильичево, Ленинском и Огоньках, построить новые пункты для сбора ТКО, заменить кабеля и светильники уличного освещения в Ленинском, а также провести работы по благоустройству территории по улице Ленина,62.

Напомним, что в конце марта глава администрации Геннадий Орлов представит итоги социально-экономического развития МО "Выборгский район" за 2019 год и выставит задачи на текущий год.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборге решается будущее квартала Сета Солберга.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти