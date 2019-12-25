Представители международного банка посетили Выборгский Замок, парк Монрепо и осмотрели историческую часть города, где планируется создание нового туристического объекта.

В Выборге решается будущее квартала Сета Солберга. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Новый банк развития БРИКС создан членами стран Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Он предоставляет займ на восстановление квартала Сета Солберга. Специалисты уже завершили подготовительные работы. Ими было разработано специальное техническое задание на проектирование. На данный момент ведется проверка подрядной организации. Основным условием выделения денег является софинансирование за счет средств местного и регионального бюджетов или внебюджетных источников. Главная цель банка в данном случае – выделение средств на инфраструктурные проекты и проекты устойчивого развития в государствах БРИКС.

В декабре прошлого года Фонд инвестиционных и строительных проектов Петербурга провел в Выборге первое расширенное совещание. За "круглым столом" оказались представители региона, муниципального образования, государственного бюджетного учреждения культуры Ленобласти "Выборгский объединенный музей-заповедник", а также профильные общественные организации и представители нового банка развития БРИКС.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборге впервые покажут болиды SMP Racing.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти