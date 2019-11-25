В Выборге завершается сбор фотографий для создания панно "Бессмертный полк"

Фотографии можно прислать на сайт администрации до первого декабря.

В Выборге и Выборгском районе Ленобласти в сентября этого года горожане присылали фотографии родственников, фронтовиков или однополчан, которые участвовали в Великой отечественной войне. Из этих фотографий будет создано панно "Бессмертный полк".

"Главная идея акции - показать единение народа в 1941-1945 году, когда единым порывом все вместе шли защищать свою родину. Панно будет олицетворять народный подвиг совершенный в годы войны". - рассказала директор библиотеки А.Аалто Елена Рогозина.

Фотопанно будет представлено к юбилею праздника Дня Победы. Также напомним, что автором инициативы создания художественного объекта стал глава районной администрации Геннадий Орлов.

"Фотопанно будет похоже на большой баннер. Если мы подойдем к нему близко, то увидим отдельные фотографии героев, а отходя все дальше перед нами предстанет большое изображение военных лет, посвященное Выборгу", - добавила Елена Рогозина.

На сегодняшний день администрацией муниципального образования "Выборгский район" собрано уже более 2500 тысяч снимков. Любой выборжанин и житель Выборгского района сможет прислать фотографию и информацию по ней до 1 декабря. Снимки принимаются на сайте администрации Выборгского района в разделе "Бессмертный полк". Также любой желающий сможет обратится за помощью в размещении фотографий в библиотеку А.Аалто и Межпоселенческу библиотеку Выборгского района.

Ранее мы сообщали, что Выборгских спортсменов наградили в министерстве спорта РФ.

Видео: Piter.TV