В Выборге завершается ремонт Крепостного моста

Движение планируют открыть 28 ноября этого года.

В скором времени в Выборге откроется Крепостной мост. Дорожники уже отремонтировали деформированные швы. Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти сообщила Piter.tv, что движение по мосту запустят 28 ноября.

Напомним, что на ремонт объекта было выделено более шести миллионов рублей из муниципального бюджета. Подрядной организацией выступила ОАО "ДСК 47".

Вплоть до открытия моста водители смогут воспользоваться Петровским мостом. Специально для этого по Петровской набережной было организовано двухстороннее движение.

Ранее мы сообщали, что в Выборге завершен ремонт лестницы у Дома бюргера.

Видео: Piter.TV