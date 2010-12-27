В Выборге завершен ремонт лестницы у Дома бюргера

Местные жители и гости города могут увидеть объект в законченном виде и убедиться в том, что лестница стала безопасной.

В Выборге завершена реконструкция лестницы у Дома бюргера. Об этом пишет газета "Выборг".

Лестница является стратегически важным объектом, так как с её помощью гражданин может попасть с улицы Водной Заставы на Прогонную улицу кратчайшим путем. В качестве подрядной организации выступала компания "Гарант". Она выполнила все работы, связанные с ремонтом объекта. Теперь для местного жителя или туриста здесь безопасно.

Финансирование на реконструкцию объекта предоставил экс-депутат ЗакСа Владимир Цой. Он выделил денежные средства пока еще находился на старой должности. Сейчас его перевели на пост председателя комитета по культуре Ленобласти.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборгском замке состоится научно-практическая конференция "Выборгские губернские чтения – 2019".

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