В Выборге занялись вопросами организации перевозки пассажиров

Участники совещания оценили текущую ситуацию с транспортной инфраструктурой города.

Депутаты Выборга занялись вопросами организации перевозки пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

На мероприятие приехали представители комитета дорожного хозяйства администрации Выборгского района и представители общественности. Выяснилось, что в январе жители города жаловались по поводу количества посадочных мест в автобусах. Рабочие группы проводили проверку по каждому обращению. Перевозчикам были выписаны предписания и установлены сроки, в которые они должны устранить выявленные замечания. Все перевозчики обязаны установить в салонах специальную информацию о маршрутах, контрольных инстанциях и обеспечить надлежащую работу диспетчерской службы. Некоторые пригородные автобусы подлежат замене. Скоро на маршрутах появятся транспортные средства с большим количеством мест. Чтобы оптимизировать движение пассажирского транспорта, в январе провели работу по оптимизации нового расписания. С 20 по 27 января ряд муниципальных городских маршрутов начнет ходить согласно пожеланиям граждан.

Первый заместитель главы администрации Выборгского района Владимир Рошкович подчеркнул, что по районным перевозкам мероприятия практически завершены. Представители районной администрации регулярно следят за исполнение перевозчиком условий муниципального контракта.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборге представили эскизные проекты музыкальной школы города.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти