На заседание приехали заместитель председателя комитета по культуре Ленобласти – начальник департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Александр Карлов, члены Союза архитекторов России, представители районной администрации, руководство школы искусств города Выборга и многие другие.

В Выборге представили эскизные проекты музыкальной школы города. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Заседание проводилось впервые. В качестве председателя журю выступал глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов. В процессе мероприятия состоялась презентация проектов. Конкурсное жюри определило тройку финалистов среди участников. Всего в конкурсе участвовали 5 проектов.

Члены жюри оценили все представленные варианты. Им нужно было обсудить функциональность предложенных архитектурных решений, соответствие требованиям и образовательным учреждениям, а также доступность среды для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и строительными нормами. После этого прошло голосование. Конкурсная комиссия отобрала три варианта. Авторов пригласят на следующее заседание, чтобы они пообщались с экспертами и защитили свои работы.

Конкурс организовывает администрация Выборга. Их цель – найти лучший вариант проекта музыкальной школы города. Затем властям придется организовать строительство нового здания образовательного учреждения.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что администрация Выборга встретилась с представителями коммунальных служб.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти