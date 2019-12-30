Представители районной администрации дали распоряжение подрядным организациям активизировать работу по предотвращению гололеда.

Администрация Выборга встретилась с представителями коммунальных служб. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

В свою очередь организации, отвечающие за уборку уличных территорий, предоставили информацию о текущей ситуации в городе. Они отметили, что избежать образование наледи на тротуарах невозможно из-за температурных колебаний. Соль в качестве реагента используется в небольшом количестве. Как правило, дорожники применяют гранитную крошку и щебень мелкой фракции.

Муниципальный контракт на содержание дорог в Выборге заключен с ООО "РАСЭМ". За парки и скверы отвечает МУП "Комбинат благоустройства", за содержание дворов ответственность несут управляющие компании и ТСЖ.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборге состоялся семинар по энергоэффективности и энергосбережению.

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