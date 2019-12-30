Участники встречи рассмотрели потребление энергоресурсов и провели консультацию по вопросам заполнения энергетических деклараций в региональном модуле геоинформационной системы (РГИС).

В Выборге состоялся семинар по энергоэффективности и энергосбережению. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Мероприятие прошло в формате консультации. Приехали представители школ, детских садов, учреждений культуры, спорта, молодежной политики. Семинары проходят в Выборгском районе 1-2 раза в год. Это делается, чтобы оказать методическую помощь при заполнении деклараций, подключения к системе РГИС и работы с модулем "Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности". Органы местного самоуправления и бюджетных организаций принимают активное участие в информационном обеспечении. После этого они предоставляют Минэнерго РФ данные в вышеуказанных областях.

Мероприятия по энергоэффективности и энергосбережению предусмотрены в Выборгском районе до 2022 года.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборге отметили годовщину снятия блокады Ленинграда.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти