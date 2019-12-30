В городе и поселениях прошли встречи с ветеранами, тематические вечера, концерты и творческие конкурсы.

В Выборге отметили годовщину снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Во Дворце культуры Выборга прошло торжественное мероприятие и концерт "Говорит Ленинград". Глава муниципального образования "Выборгский район" Ленобласти Дмитрий Никулин выступил с обращением к ветеранам и жителям блокадного Ленинграда:

Блокада Ленинграда – одна из самых трагических, и, в то же время, героических страниц Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Мировая история не знает другого примера, чтобы город, окруженный захватчиками, несмотря на голод, холод, страшные бомбежки не только не сдался врагу, но и жил, работал, сражался. Ваша стойкость, мужество, несгибаемая воля и сила духа стали примером истинного патриотизма, безграничной любви к Родине. Низкий вам поклон!

Напомним, что торжественные мероприятия состоялись не только в городе, но и в поселениях района. Так, в поселке Первомайское прошел траурный митинг и возложение цветов на братском захоронении. В Доме культуры Светогорска состоялся торжественный вечер, в Рощино – митинг, а в Приморске – концерт "Слава героям, тебя, Ленинград, отстоявшим!

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборге состоится информационная кампания по вопросам деятельности самозанятых.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти