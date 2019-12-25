В Выборге задержаны двое грабителей, похитивших технику и чайный сервиз

Ночью на понедельник, 19 мая, в полицию Выборга поступила информация о налете грабителей на квартиру по адресу: улица Бригадная, 1. Потерпевший сообщил, что его обокрали трое злоумышленников, один из которых приходится ему далеким знакомым. Об этом стало известно Piter.TV.
По предварительным данным, грабители открыли дверь ключом и избили хозяина квартиры, забрав телевизор "Sony", ТВ-приставку, мобильный телефон и чайный сервиз.
Оперативники задержали двоих безработных мужчин 1989 и 1993 годов рождения. Один из них отправлен под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело.
Полиция продолжит поиски третьего налетчика.
Ранее мы рассказали о том, что на улице Турку грабитель ворвался в дом и вынес украшения.
Фото: Piter.TV
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