В Выборге задержаны двое грабителей, похитивших технику и чайный сервиз

Еще один преступник находится в розыске.

Ночью на понедельник, 19 мая, в полицию Выборга поступила информация о налете грабителей на квартиру по адресу: улица Бригадная, 1. Потерпевший сообщил, что его обокрали трое злоумышленников, один из которых приходится ему далеким знакомым. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительным данным, грабители открыли дверь ключом и избили хозяина квартиры, забрав телевизор "Sony", ТВ-приставку, мобильный телефон и чайный сервиз.

Оперативники задержали двоих безработных мужчин 1989 и 1993 годов рождения. Один из них отправлен под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

Полиция продолжит поиски третьего налетчика.

Ранее мы рассказали о том, что на улице Турку грабитель ворвался в дом и вынес украшения.

Фото: Piter.TV