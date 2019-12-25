В Выборге задержан подросток. Его подозревают в убийстве 88-летнего пенсионера

Расследование уголовного дела продолжается.

Стали известны подробности пожара, который произошел накануне в Выборге. Как сообщили в областном Следкоме 5 июля, ночью в следственные органы поступило сообщение об обнаружении тела 88-летнего пенсионера после пожара в квартире дома на бульваре Кутузова. На погибшем были обнаружены незначительные термические повреждения и множественные колото-резаные ранения в разных частях тела.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по 105-й статье УК РФ (убийство).

Одновременно с этим в поисках своего пропавшего 17-летнего молодого человека обратилась его мать. Сначала была найдена куртка юноши – в ней нашелся его паспорт и два телефона, один из которых принадлежал убитому пенсионеру.

Следствие установило, что молодой человек, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, уходил из дома не впервые и был причастен к убийству. После того, как его нашли, молодой человек признался в убийстве и был задержан.

Расследование уголовного дела продолжаются, проводятся следственные действия, направленные для установления всех обстоятельств случившегося. Свою оценку также получить деятельность органов профилактики.

Фото: пресс-служба СКР по Ленобласти