При пожаре в Выборге спасли кота

Также поступила информация об одном погибшем.

Стали известны подробности происшествия, которое случилось накануне в Выборге. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по 47 региону, вечером 4 июля стало известно о пожаре в квартире дома №11 на бульваре Кутузова. Возгорание было ликвидировано спустя 16 минут после поступления сообщения.

Как отметили спасатели, с огнем боролись две единицы техники и девять человек личного состава. На месте происшествия было найдено тело пожилого мужчины, однако сотрудники МЧС спасли из квартиры чёрного кота. Очевидцы в соцсетях заявили, что животное находится в ветеринарной клинике.

Ранее мы сообщали о том, что в ночь на 4 июля на улице Жени Егоровой тушили пожар. В огне погибла женщина.

Фото: vk.com/vyborg_interesting