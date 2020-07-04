Ночью на улице Жени Егоровой тушили пожар

В огне погибла женщина.

В ночь на субботу, 4 июля, на улице Жени Егоровой тушили пожар. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Диспетчер получил сообщение о пожаре около 02:19. Оказалось, что в доме №3 на улице Жени Егоровой загорелось кухня. Огонь удалось ликвидировать лишь в 03:46. В тушении принимали участие 17 спасателей и 4 единицы специальной техники.

Очевидцы уточнили, что в огне погибла пенсионерка.

Погибла женщина 88 лет. Горела кухня. Мы с соседнего подъезда и видели этот ужас, с лоджии. Наше окно через два от горящего Рассказали в комментариях

Ранее мы писали, что пожар на свалке у "Меги Дыбенко" ликвидирован.

Фото: vk.com/spb_today