Пожар на свалке у "Меги Дыбенко" ликвидирован

Информацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

Спасатели рассказали о том, что горело днем 3 июля на границе между Петербургом и Ленобластью. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по 47 региону, в третьем часу дня поступило сообщение о пожаре на 13-м километре Мурманского шоссе. Выяснилось, что загорелись цельнометаллические контейнеры.

На месте пожара работали дежурные смены службы пожаротушения ГУ МЧС РФ по Ленинградской области, 149 и 150 пожарных частей ЛО, а также 52 и 64 пожарных частей из Петербурга и служба пожаротушения ГКУ "Леноблпожспас".

По состоянию на 15:32 часов, открытое горение было ликвидировано. Продолжается работа по проливке и разборке конструкций .

Напомним, первая информация о возгорании поступила днем 3 июля. Оказалось, что на территории свалки на Мурманском шоссе у торгового комплекса "Мега Дыбенко" в Кудрово также горели мусор и покрышки. После этого корреспондент Piter.tv на месте происшествия услышал громкие хлопки – это оказались взрывы газового баллона, информацию подтвердили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Фото: Piter.tv