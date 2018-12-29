В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в поджоге автомобиля в Выборге

Мужчина поджег машину своего начальника еще летом 2018 года.

Сотрудники правоохранительных органов поймали мужчину, которого подозревают в совершении поджога авто в Выборге. Происшествие случилось летом 2018 года. Об этом информируют сетевое-издание "GazetaSpb" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Заявлении о поджоге иномарки поступило в отделение полиции от пострадавшего. Он сообщал, что у дома 1 на улице Водной Заставы в городе Выборге Ленинградской области неизвестный совершил поджог автомобиля Nissan Xtrail. Машина принадлежала коммерческой организации и была отдана в личное пользование прорабу фирмы.

Подозреваемым оказался 55-летний мужчина. Как утверждают полицейские, мужчина преднамеренно приобрел бензин на одной из автозаправок города и залив его в пластиковую бутылку, после чего ночью поджег иномарку.

В настоящее время подозреваемый взят под стражу.

Источник: сетевое-издание "GazetaSpb"