В Выборгском районе пытаются найти спасённого тюленёнка для оказания медицинской помощи

По словам очевидцев, животное, может быть серьезно ранено и ему срочно требуется квалифицированная помощь.

В минувшую пятницу, 4 января, сотрудники порта в Приморске Выборгского района нашли детеныша тюленя, угодившего в рыболовецкие снасти. Животное немедленно освободили. Об этом сообщили подписчики паблика "Интересный Приморск" соцсети "ВКонтакте".

По словам очевидцев, животное, может быть серьезно ранено и ему срочно требуется квалифицированная помощь. Иначе тюлень может умереть.

По этой причине Общество друзей балтийской нерпы просит тех, кто увидит тюленёнка в ближайшие дни, позвонить 699-23-99.

Источник: информационный портал Соснового Бора "Маяк"